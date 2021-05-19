شكرا لقرائتكم خبر عن عبور مدمرة أمريكية مضيقَ تايوان يرفع منسوب التوتر بين واشنطن وبكين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - رويترز

اتهمت الصين الولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء، بتهديد السلم والاستقرار في مضيق تايوان بعد مرور سفينة حربية أمريكية مجدداً من المضيق الذي يفصل بين تايوان والصين.

وقال الأسطول السابع بالبحرية الأمريكية، إن المدمرة "كيرتس ويلبر" المسلحة بصواريخ موجهة نفذت "عبوراً روتينياً بمضيق تايوان" يوم الثلاثاء بما يتفق مع القانون الدولي.

وأضاف أن "عبور السفينة من مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بضمان حرية الملاحة في المحيطين الهندي والهادي. سيواصل الجيش الأمريكي التحليق والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي".

وندد متحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الصيني بالعملية الأمريكية التي جاءت وسط توتر محتدم بين القوتين.

وتابع أن "الأفعال الأمريكية تبعث بإشارات خاطئة إلى القوى المؤيدة لاستقلال تايوان، وتفسد عمداً الوضع الإقليمي، وتعرض السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر".

وأردف أن القوات الصينية راقبت السفينة الأمريكية طوال رحلتها بالمضيق.

من جهتها قالت وزارة الدفاع التايوانية إن المدمرة الأمريكية أبحرت باتجاه الجنوب عبر المضيق، وأن الوضع كان "طبيعياً".

وتنفذ البحرية الأمريكية مثل تلك العمليات كل شهر أو نحو ذلك.