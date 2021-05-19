شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: بوتين وبايدن سيناقشان الاستقرار الاستراتيجي في قمة محتملة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

قال الكرملين الأربعاء إن الاستقرار الاستراتيجي ينبغي أن يكون على قمة جدول أعمال اجتماع محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، إلى جانب بحث العلاقات الثنائية.

وقال بايدن إنه يرغب في عقد محادثات مع بوتين خلال زيارته لأوروبا في الشهر المقبل، وكان بايدن قد وصف بوتين في مارس/آذار بأنه "قاتل"، الأمر الذي دفع موسكو إلى استدعاء سفيرها لدى واشنطن للتشاور.

وذكر البيت الأبيض أنه يتعين حل الخلافات بين واشنطن وموسكو قبل عقد مثل هذا الاجتماع، بينما قال الكرملين إنه يدرس احتمال عقد قمة.

ويلتقي وزيرا الخارجية الأمريكي والروسي مساء الأربعاء في آيسلندا لتقييم عمق الفجوة بين القوتين المتخاصمتين، وتأكيد انعقاد قمة منتظرة في حزيران/يونيو بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين.

ولا تُنذر التصريحات التي سبقت اللقاء بـ"خفض التصعيد" الذي تدعو إليه واشنطن وموسكو، في وقت تُعتبر علاقاتهما في أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة.

وتشكل منطقة القطب الشمالي رهاناً جيوسياسياً جديداً يتمحور حوله الاجتماع الإقليمي للوزرين الأربعاء والخميس في ريكيافيك، وفي حين بدا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن راغباً في أن يجعل من القطب الشمالي، مختبراً لنوع من التعاون الموجّه نحو تحديات مشتركة مثل مكافحة الاحتباس الحراري، رفع نظيره الروسي سيرغي لافروف منسوب التوتر من خلال تصريحات مدوّية.

وقال لافروف يوم الاثنين متحدثاً عن المنطقة القطبية الشمالية: "كان من الواضح تماماً بالنسبة إلى الجميع منذ مدة طويلة أن هذه أرضنا"، مدافعاً عن نوع من حصن روسي ومندداً خصوصاً بالنزعات "العدائية" للدول الغربية في القطب الشمالي من خلال حلف الأطلسي والنرويج، وأضاف أن "النشاط العسكري" الروسي في القطب الشمالي "قانوني وشرعي تماماً".