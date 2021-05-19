شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يفتح حدوده للملقحين بالكامل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل-أ.ف.ب

اتفق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على السماح بالدخول إلى أراضي الاتحاد للمسافرين من دول أخرى الذين تلقوا الجرعات اللازمة من اللقاحات المضادة لوباء «كوفيد-19» والمرخصة على المستوى الأوروبي، وفق ما أفادت مصادر أوروبية. ومع اقتراب الموسم السياحي الصيفي، صادق سفراء الدول الـ27 على هذه التوصية التي طرحتها المفوضية الأوروبية رغم أنها ليست ملزمة. ويحاول الاتحاد الأوروبي تنسيق تدابيره بشأن حدوده الخارجية بسبب تداعياتها على حرية التنقل داخل أراضيه.

وأغلق الاتحاد حدوده الخارجية في مارس/ آذار 2020 للسفر «غير الضروري» وفرض اعتباراً من يونيو/ حزيران لائحة محدودة تتمّ مراجعتها بشكل منتظم، للدول الخارجية التي يمكن لسكانها الملقحين وغير الملقحين الدخول إلى الاتحاد. ووافق ممثلو الدول الأعضاء أيضاً على تخفيف معيار معدل العدوى الذي يؤخذ في الاعتبار لوضع هذه اللائحة. وتمّ رفع هذا المعدل من 25 إلى 75 إصابة (من أصل كل 100 ألف نسمة في الأيام الـ14 الماضية).

على خطّ موازٍ، توافقت الدول الأعضاء على وضع آلية طوارئ منسقة لتعليق، سريعاً، دخول مسافرين من دول أخرى في حال تدهور الوضع الصحي فيها بسبب ظهور نسخ متحوّرة من فيروس كورونا.