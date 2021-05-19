بكين وساو باولو وسيدني تنضم إلى جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو

أعلنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو إضافة 3 مدن جديدة لسلسلة جولات أبوظبي جراند سلام الموسم المقبل، وهي: بكين وساو باولو وسيدني ليصبح عدد جولات البطولة 7 جولات لأول مرة منذ انطلاقتها في صيف عام 2015.

وأكدت الرابطة أنه سيتم تخصيص مبلغ 225 ألف دولار جوائز مالية للفائزين في كل جولة من تلك الجولات، لتبلغ إجمالي جوائز البطولة 1.575 مليون دولار ولتصبح أغلى المسابقات في العالم التي تقام بنظام الجولات.

وكشف طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو عن البرنامج الزمني للبطولة على مدار الموسم، وأكد أن الجولة الأولى ستقام في مدينة ميامي الأمريكية في 8 أغسطس 2021، بصالة مركز المعارض في مطار المدينة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأخيرة في المكان نفسه الموسم الماضي، مشيراً إلى أن الفائز بالمركز الأول فيها سيحصل على 2000 نقطة في التصنيف السنوي فضلاً عن الجائزة المالية المخصصة له.

وقال: «الجولة الثانية ستقام في موسكو في 12 سبتمبر 2021، وسيحصل الفائزون بالمراكز الأولى في فئاتها المختلفة للرجال والسيدات على 2000 نقطة في التصنيف الدولي، فضلاً عن الجوائز المالية، مع العلم بأن روسيا أصبحت من أسرع دول العالم نمواً في هذه الرياضة، وتتخذ من تجربة أبوظبي نموذجاً لنشر وتطوير اللعبة، أما بخصوص الجولة الثالثة فستقام في مدينة ساو باولو البرازيلية يومي 23 و24 أكتوبر 2021 على أن يمنح الفائزون بالمراكز الأولى 3000 نقطة في التصنيف الدولي السنوي، فضلاً عن الجائزة المالية، بينما ستكون الجولة الرابعة في مدينة بكين في 12 ديسمبر 2021، وستمنح الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف فئاتها 2000 نقطة».

وأضاف البحري: «ستنضم مدينة سيدني أيضاً إلى جولات أبوظبي جراند سلام لتستضيف الجولة الخامسة في 20 فبراير 2022،ولتمثل بذلك إضافة مهمة في قارة جديدة ندخلها لأول مرة، وسيحصل الفائزون بالمراكز الأولى فيها على 2000 نقطة في التصنيف السنوي الدولي، بالإضافة إلى الجائزة المالية، وبعد سيدني سنكون على موعد مع جولة لندن جراند سلام التي تقام في 27 مارس 2022، وتمنح الفائزين بالمراكز الأولى فيها 2000 نقطة بالإضافة إلى الجائزة المالية، أما الجولة السابعة والختامية فستكون في أبوظبي يومي 13 و14 مايو لتمنح الفائزين بالمراكز الأولى 3000 نقطة في التصنيف الدولي السنوي، بالإضافة إلى الجائزة المالية».

وعن الجديد في نسخة 2021-2022 من بطولة أبوظبي جراند سلام، قال البحري: «في ضوء تعليمات عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، واستمراراً للتركيز على رفع جودة الأداء في البطولة تم ولأول مرة اختصار المشاركات على أعلى 3 أحزمة في المنافسات وهي البنفسجي والبني والأسود، كما أن انضمام 3 مدن جديدة للجولات وهي ساو باولو وبكين وسيدني يمثل نقلة نوعية للبطولة بدخولها آفاقاً جديدة لتحقيق أهدافها في نشر وتطوير اللعبة حول العالم، وترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية لهذه الرياضة تقدم خدماتها لكل المواهب بمختلف القارات، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام أبطال الإمارات للاحتكاك مع كل المدارس في اللعبة حول العالم واكتساب الخبرات الدولية».

وعما إذا كانت تلك المواعيد المعلن عنها للجولات في مختلف المدن نهائية ولا تقبل التغيير، قال طارق البحري: «بعد أن واجهنا أكبر تحد في الموسم الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد وانتصرنا عليه بإقامة الجولات في مواعيدها مع تطبيق بروتوكول طبي يضمن سلامة ووقاية اللاعبين والمنظمين، نحن متفائلون بأن تقام كل جولات الموسم المقبل في مواعيدها، لكننا في الوقت نفسه نملك المرونة الكافية للتعامل مع أي مستجدات، وسنواصل حرصنا على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية بأعلى درجة من الكفاءة، بالتعاون مع الجهات المختصة في المدن السبع التي ستقام فيها الجولات».

وأضاف البحري: «منذ انطلاق جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو عام 2015 في 4 مدن كنا نحرص مع كل موسم جديد على أن نحقق الإضافة إما في عدد الجولات الذي زاد إلى 5 ثم 7 جولات وإما في فئات المشاركين للارتقاء بالمستوى الفني للبطولة بشكل تدريجي، أو في قوانين التحكيم لضمان رفع كفاءة النزالات وتوفير عوامل الإثارة والمتعة فيها وتوقع عودة مشاركات أندية وأكاديميات الإمارات بشكل تدريجي في جولات الموسم المقبل على ضوء النجاح في مواجهة تحدي كورونا وتقليل تأثيراته السلبية في المجتمعات، وفي هذا الصدد كانت لدينا تعليمات واضحة من عبدالمنعم الهاشمي بأن نقيم البطولة في أدق الظروف الموسم الماضي، لتكون رسالة من أبوظبي للعالم في التعافي من آثار الوباء ونشر الأمل في جميع المجتمعات بعودة الحياة إلى طبيعتها».

