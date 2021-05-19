شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة رأس الخيمة» تنجز 36696 خدمة رقمية في 4 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنجزت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة خلال الفترة من يناير الماضي وحتى مايو الحالي 36 ألفاً و696 معاملة عبر البوابة الإلكترونية للغرفة وبنسبة نمو في عدد المعاملات عن الفترة نفسها من العام الماضي بلغت 109.94 في المئة.

وقالت إيمان الهياس، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بغرفة رأس الخيمة إن الخدمات صنفت بين خدمة إصدار شهادة منشأ، نحو 7413 معاملة، وخدمة ختم شهادة المنشأ 8028 معاملة، وخدمة الاستعلام عن بيانات العضو 5524 معاملة، وخدمة التصديق على صحة العضوية والتوقيع 927 معاملة، وخدمة التحقق من صحة شهادة المنشأ 164 معاملة، وخدمة نسخة إضافية 426 معاملة، وخدمة الاستعلام عن رسوم العضوية 13680، وخدمة التحقق من صحة العضوية 342 معاملة، فيما خدمة تعديل شهادة منشأ 192 معاملة، وبلغت نسبة نمو استخدام منصة التحول الإلكتروني 3.7 في المئة مقارنة بالعام الماضي. (وام)

