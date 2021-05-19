شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد عودة الجماهير العراقية إلى المدرجات قريباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

استبعد سيف البدر، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة العراقية، عودة الجماهير الرياضية إلى مدرجات الملاعب في العراق بسبب قلة عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، داعياً الجماهير إلى الإسراع بتلقي اللقاح سعياً لتخفيف الإجراءات الوقائية وعودة الجماهير إلى مدرجات الملاعب من جديد.

وقال البدر إن عدد متلقي اللقاح في العراق هو أقل من النصف مليون شخص، ومن تلقى الجرعتين هم ثمانون ألفاً، وهذا العدد يشكل نسبة بعيدة جداً عن النسبة التي حددها خبراء الصحة العالمية وخبراء علم الوبائيات.

وأضاف: "النسبة التي تم تحديدها عالمياً تتراوح ما بين الـ 80% و85 % من متلقي اللقاح كجرعتين في المجتمع، بعدها من الممكن تخفيف الاجراءات الاحترازية وعودة الجماهير الرياضية إلى الملاعب".

وأكد أن هذا القرار مرهون بلجنة الصحة والسلامة العليا حصراً وحسب المستجدات الوبائية.

ودعا البدر جميع الجماهير الرياضية للمسارعة بتلقي اللقاحات للوصول إلى النسبة المطلوبة.