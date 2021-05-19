شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الدورة الثالثة من «فرسان التسامح» 23 الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق يوم 23 الجاري فعاليات الدورة الثالثة من المساق التخصصي لـ«فرسان التسامح» الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش، بالتعاون مع كلية الشرطة في أبوظبي، بمشاركة طلاب الكلية وعدد من مدربيها، ويستمر المساق لمدة 3 أسابيع.

وينطلق المساق بدورة مكثفة لتدريب المدربين من كلية الشرطة ووزارة التسامح والتعايش لمدة أسبوع، ومن ثم تنطلق الفعاليات العامة للمساق بمشاركة طلاب الكلية لمدة أسبوعين، كمساق دراسي صيفي، حيث يقسم طلاب كلية الشرطة إلى 9 صفوف، تدرس 3 منها المساق باللغة الإنجليزية، و6 صفوف باللغة العربية، ويتولى إدارة البرنامج 9 مدربين و9 مساعدين من قبل وزارة التسامح وكلية الشرطة.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش إن نجاح المساق الدراسي «فرسان التسامح» خلال الدورات السابقة، شجعنا جميعاً على تطويره واعتماده للعام الثالث على التوالي، حيث يعد هذا المساق النموذج الأكثر تطوراً وعمقاً من برنامج فرسان التسامح الذي أطلقته وزارة التسامح لكافة فئات ومؤسسات المجتمع الإماراتي، مؤكداً أن النسخة الحالية هي الأكثر عمقاً وتطوراً لأنها أخذت بعين الاعتبار المهام الشرطية والأمنية والتخصصية لطلبة كلية الشرطة ومجالات عملهم المستقبلي.

وعبر عن عميق تقديره للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ورؤيته الثاقبة لتطوير منظومة الأمن في المجتمع الإماراتي، مشيداً باهتمام سموه بتعزيز قيم التسامح لدى كل منتسبي المنظومة الأمنية، وحرصه على إعداد أبناء الوطن الإعداد الأمثل بكلية الشرطة في أبوظبي للقيام بدورهم المرتقب في خدمة المجتمع والإنسان.(وام)