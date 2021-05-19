شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف خريطة و500 أطلس في مكتبة الإسكندرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

قالت مكتبة الإسكندرية إن مكتبة الخرائط التابعة لها تضم أكثر من7 آلاف خريطة، تغطي جميع أنحاء العالم، كما تتضمن المكتبة أكثر من 500 أطلس وعدداً من المجسمات النادرة للكرة الأرضية.

وأوضحت المكتبة أن هذه الخرائط تركز بشكل خاص على الإسكندرية، ومصر، والدول العربية، والدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت إلى أن المكتبة تتضمن أنواعاً مختلفة من الخرائط، مثل تفريد المدن، وخرائط العالم، والخرائط الطبوغرافية، والخرائط الجيولوجية، والخرائط الكنتورية، وخرائط الطرق وخطوط المواصلات، والخرائط الموضوعية، إلى جانب خرائط الملاحة البحرية والجوية، والصور الجوية والفضائية.

