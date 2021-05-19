شكرا لقرائتكم خبر عن متحف الآثار المصرية في مطار القاهرة يستقبل الزائرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

استقبل متحف الآثار المصرية في مبنى الركاب 2 في مطار القاهرة الدولي عقب افتتاحه عدداً من الزائرين المصريين والأجانب، وكان أولهم سائحة من روسيا أعربت عن سعادتها وإعجابها الشديد بالقطع الأثرية المعروضة، وأشارت إلى أن إقامة المتحف فكرة ذكية لتشويق الزائرين وتشجيع حركة السياحة الثقافية، وحرصت الزائرة على التقاط الصور التذكارية لها مع بعض القطع الأثرية.

وكان د. خالد العناني وزير السياحة والآثار في مصر، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، افتتحا المتحف الذي تمت إقامته حديثاً في مبنى الركاب رقم 2، وذلك ضمن احتفالات اليوم العالمي للمتاحف.