منصة «شباب من أجل الاستدامة» تعلن الفائزين بـ«تحدي إيكوثون للابتكار»

اختيار موضوع «الاقتصاد الدائري» ليكون المحور الرئيسي للمسابقة

الاستثمار في الشباب وتزويدهم بمهارات بناء مسيرة مهنية بقطاع الاستدامة

أعلنت منصة «شباب من أجل الاستدامة» التابعة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن فوز فريق «Re.» بالمركز الأول في مسابقة تحدي إيكوثون للابتكار.

وتحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، تعمل منصة «شباب من أجل الاستدامة» المبادرة التوعوية التي أطلقتها «مصدر» على الاستثمار في الشباب وتوفير الدعم وتزويدهم بالمهارات التي تمكنهم من بناء مسيرة مهنية في قطاع الاستدامة ليصبحوا قادة المستقبل في هذا المجال.

وأقيمت المسابقة بالتعاون مع الهيئات الداعمة المتمثلة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع وهيئة البيئة - أبوظبي، وهيئة المساهمات المجتمعية «معاً» وشركة نستلة.

وتم اختيار موضوع الاقتصاد الدائري ليكون المحور الرئيسي للمسابقة، لمنح المشاركين الفرصة لتقديم حلول تساهم في معالجة التحديات العالمية الراهنة، حيث يعتبر التلوث الذي تحدثه المواد البلاستيكية إحدى مشكلات الاستدامة العالمية الأشد إلحاحاً، وتم تكليف الفرق المتنافسة بتطوير مواد جديدة وقابلة لإعادة التدوير في مجال التغليف والإنتاج والتصميم، أو تطوير ابتكارات لتمكين المجتمع والحكومات والشركات من تحفيز تبني سلوك مسؤول وبناء مستقبل خال من المنتجات البلاستيكية المعدة للاستخدام لمرة واحدة.

وتم اختيار فريق «Re.» كفائز في التحدي بعد تطويره عبوات مياه مبتكرة تعكس تصوراً جديداً لمستقبل مياه الشرب، وتعالج في الوقت نفسه مشكلة النفايات البلاستيكية والتلوث الذي تسببه.

وحصل فريق «Qright» على المركز الثاني في المسابقة بعد تطويره حلولاً تقنية تهدف إلى تشجيع المستهلكين على تغيير سلوكات التسوق لديهم، بينما جاء فريق «CirEco +» في المرتبة الثالثة، حيث طور تطبيقاً يحث المتسوقين على استخدام الحقائب القابلة لإعادة الاستخدام مقابل حصولهم على مكافآت وميزة الدفع الذاتي السريع في المتاجر، وسيتلقى كلا الفريقين الدعم من قبل «وحدة دعم الابتكار التكنولوجي» المبادرة المشتركة بين «مصدر» وشركة «بي بي» التي ستقوم بتبني أفكارهما وابتكاراتهما.

وأشادت الدكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في «مصدر»، بجميع الفرق التي تنافست في تحدي ايكوثون للابتكار، واستطاعت تطوير حلول مبتكرة لمعالجة عدد من أصعب مشكلات النفايات التي يعانيها العالم بالاعتماد على مبادئ الاقتصاد الدائري.

وأكدت أن تحدي إيكوثون يهدف إلى تطوير مهارات ومعارف المشاركين لتمكينهم من أن يصبحوا قادة أعمال ومبتكرين في المستقبل، حيث تعكس الأفكار التي تم طرحها الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه الشباب في دعم أجندة الاستدامة العالمية.

وأشارت إلى جهود «مصدر» الرائدة في إعداد الشباب ليصبحوا قادة المستقبل في مجال الاستدامة ضمن إطار منصة «شباب من أجل الاستدامة».

وقال سيفاكومار شانجومافيل، المدير الإقليمي للسلامة والصحة والبيئة والأمن في شركة نستلة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الشركة حريصة على دعم قادة الاستدامة الشباب بما يتماشى مع التزاماتنا تجاه الشباب والاستدامة البيئية والتي تشمل تحويل 100 في المئة من عبواتنا إلى عبوات قابلة لإعادة التدوير، معرباً عن فخره بالتعاون مع «مصدر» وشركائها في رحلة إيكوثون هذه التي توفر فرصاً لتوجيه الشباب والتشجيع على الاستدامة.

وستتلقى الفرق التي لم يتم إدراجها ضمن المسابقة أيضاً دعماً من منصة Innovate4Good التي تعمل على تمكين الشركات الناشئة التي تتبنى حلول الجيل القادم من الاستدامة وتقوم بتسخير التكنولوجيا من أجل حياة أفضل.

وتشمل هذه الشركات شركة FRA موزع مياه يعمل على تشجيع الأسر والمجتمعات على تقليل مشترياتهم من عبوات المياه ويستخدم الموزع الذكي إنترنت الأشياء (IoT) لقياس استهلاك المياه لكل فرد من أفراد الأسرة أو لكل مجموعة ضمن المجتمع الواحد.

كما تشمل Qayyim وهي منصة متعددة الوظائف تهدف إلى تحسين تدابير الاستدامة المطبقة في المطاعم من خلال تقديم الاستشارات وربط الشركات بالموردين الذين يتبنون معايير مستدامة ويقدمون أسعاراً تنافسية و Eco-Cart وهي عربة قابلة للطي تضم حاويات قابلة للفصل مصممة لتكون فعالة من حيث التكلفة ومستدامة ومريحة، إضافة إلى LPI (مبادرة لتقليل استخدام البلاستيك) وWAA'I وهو تطبيق إلكتروني يوفر خدمة تجميع المخلفات البلاستيكية من العقارات السكنية حيث يتم فرز البلاستيك وإعادة تدويره كما يعرض التطبيق أيضا على الأشخاص شراء منتجات صديقة للبيئة.

وشارك في التحدي أكثر من 45 مشاركاً من برنامج «قادة مستقبل الاستدامة»، توزعوا على ثمانية فرق وتلقى المشاركون نحو 22 ساعة من التوجيه والتدريب تمحورت حول التفكير التصميمي ومفاهيم الابتكار وإنتاج الأفكار وتشكيل النماذج الأولية وتقديم المشاريع وتطوير الحلول المبتكرة التي تعتمد مبادئ الاقتصاد الدائري.

وسيتم إفساح المجال أمام الفريق الفائز للتواصل مع جهات مهتمة بدعم فكرة الفريق المقترحة والعمل على تطويرها.

وتنظم منصة «شباب من أجل الاستدامة» على مدار العام برنامجي «قادة مستقبل الاستدامة» و«سفراء الاستدامة»، بهدف إعداد الجيل القادم من قادة الاستدامة.

ويركز برنامج «قادة مستقبل الاستدامة» على توفير الفرصة لطلبة الجامعات والمهنيين الشباب ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 عاماً للتواصل مع نخبة من القادة العالميين وصناع السياسات ورواد التكنولوجيا للاستفادة منهم واكتساب الخبرة والمعرفة حول مقومات القيادة وأفضل الممارسات في مجال الاستدامة.

وتساهم مسابقة «إيكوثون» التي تم إطلاق دورتها الأولى في عام 2019 في منح أعضاء منصة «شباب من أجل الاستدامة» فرصاً قيّمة لتبني وتسريع عملية تطوير أفكارهم المقترحة عبر توفير التوجيه والإرشاد وإمكانية التواصل مع الخبراء والجهات المهتمة.

(وام)