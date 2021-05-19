"أزمات جامعة سوهاج" تعلن استعدادها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

ترأس الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري للجنة إدارة الأزمات بالجامعة، وكلف أعضاء اللجنة، بتنفيذ توجيهات وزارة التعليم العالي الخاصة بإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي جرى تطبيقها أثناء تسكين الطلاب بمباني المدن الجامعية وداخل اللجان.

وأوضح "عزيز" أنه جرى توفير أماكن للعزل للحالات المشتبه فيها بالمدن الجامعية في كل مبنى على حده، مع إلزام المدن الجامعية بكافة الإجراءات الاحترازية، وتوفير فحص طبي ظاهري للطلاب لحظة الوصول مع أجهزة الكشف الرقمي للحرارة.

وأشار رئيس جامعة سوهاج إلى أنه جرى توفير أطقم طبية مقيمة على مدار الساعة بالمباني، وتكليف أحد الأطباء بالمرور اليومي بكل من المقرين القديم والجديد، لافتًا إلى أنه عند اكتشاف حالة اشتباه أثناء الفترة المسائية يجري إبلاغ عضو الطاقم الطبي المتواجد لفحص الحالة وفي حالة الاشتباه يجري نقل الحالة بسيارة إسعاف تابعة للإدارة الطبية إلى المستشفى الجامعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وتابع "عزيز" أنه يمنع تجمعات الطلاب داخل المباني مثل (قاعة الاستذكار، صالات الطعام، المصلى، بهو المباني" وغير ذلك من الأماكن الأخرى، مع التنبيه على الطلاب بالالتزام بارتداء الكمامة في أي مكان خارج الغرفة، والالتزام بالتسكين الزوجي للطلاب، وتوفير وسائل النظافة والتعقيم للأيدي في مداخل المباني، والتعقيم الدوري للمباني والغرف بواسطة فريق مدرب من العاملين بالإدارة العامة للشئون الإدارية والشركة المتعاقدة، والالتزام بتوزيع الوجبات الجاهزة المتعاقد عليها.