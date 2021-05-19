إنشاء مصنع لإنتاج الغازات الطبية باستثمارات 15 مليون دولار في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أنه يجري إنشاء مصنع لإنتاج الغازات الصناعية والطبية باستثمارات تقدر بحوالي 18 مليون دولار، بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد على مساحة 10 آلاف متر مربع لدعم القطاع الطبي والصناعي.

وأشار المحافظ خلال تفقده إدارة المنطقة الصناعية، إلى أن مصنع إنتاج الغازات يضخ إنتاجه من الأكسجين الطبي اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية، ويدعم العديد من المشروعات الإنتاجية، مثل شركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية.

وأكد على أهمية منتجات المصنع من غازات النيتروجين والأرجون اللازمين للعديد من العمليات الإنتاجية، وخاصًة في الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية.