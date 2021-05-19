بالصور.. انطلاق أولمبياد الطفل المصري بمحافظة المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

انطلقت اليوم الأربعاء، شعلة نموذج محاكاة دورة الألعاب الأولمبية للطفل المصري، في نسختها الثالثة للعام 2021، من منطقة آثار بني حسن في محافظة المنيا، لتصل إلى المسرح المكشوف داخل المدينة.

وحضر الاحتفال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ومندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، وجمال أبوبكر، مدير عام الآثار بالمنيا، بمشاركة عدد من الطلبة والطالبات والشباب من أبناء المحافظة.

وقال المحافظ، إن تنفيذ المبادرات الرياضية، يأتي في إطار التوعية بأهمية نشر الثقافة الرياضية، بين مختلف فئات المجتمع، وتشجيع النشء على ممارسة الرياضة، والاهتمام باللياقة البدنية، وتنمية النشاط الرياضي بمختلف مراكز الشباب بنطاق المحافظة، موضحًا أن إقامة الأولمبياد، بمثابة فرصة ذهبية لاكتشاف المواهب الصغيرة في مختلف الألعاب، إذ أنها محاكاة لدورة الأولمبياد العالمية والتي تهدف إلى غرس روح المنافسة للطلائع منذ الصغر واكتشاف وتنمية مواهبهم.

وأضاف المحافظ، أن إطلاق شعلة نموذج محاكاة دورة الألعاب الأولمبية للطفل المصري، من منطقة آثار بني حسن، يعد تأكيدًا على دعم وتنشيط السياحة بالمحافظة/ باعتبار أن المنطقة تعد شاهدًا تاريخيًا هامة على أن المصريين هم الأوائل في تسجيل التاريخ الرياضي، الباقي على جدران تلك المقابر، ومنها (المصارعة، الملاكمة، الرماية، ألعاب القوى، المبارزة، الهوكي، الجودو، السباحة، التجديف، الجمباز).

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أنه سيجرى تكريم الفائزين على مستوى القمة، من خلال تقديم جوائز مالية، وميداليات وكؤوس للمراكز الثلاثة الأولى، في ألعاب، (خماسي القدم، والسلة، والطائرة، واليد، وألعاب القوي، والكاراتيه، والتايكوندو، وتنس الطاولة، والسباحة، ورفع الأثقال، المصارعة، والجودو)، مشيرًا إلى أن الطلائع المشاركين في هذه البطولة من المرحلة العمرية ما بين 12 إلى 14 عامًا، بـ 10 مراكز للشباب بالمحافظة.