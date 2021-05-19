219 قتيلا وسط تواصل القصف الإسرائيلي على غزة لليوم العاشر

أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 219 شخصا، بينهم 63 طفلا و36 سيدة و16 مسنا، بالإضافة إلى 1530 إصابة بجراح مختلفة، وسط تجدد القصف الإسرائيلي، واستهداف مناطق متفرقة من القطاع لليوم العاشر.

من جهتها، قالت وكالة «الأونروا» إن إسرائيل ترفض إدخال مساعدات إنسانية لقطاع غزة عبر معبر «كرم أبو سالم». واستهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في منطقة «الشعوت» غرب مدينة رفح، ومنزلا لعائلة «العطار» قرب الحدود الفلسطينية مع مصر في رفح. وأطلقت الزوارق التابعة للجيش الإسرائيلي عدة قذائف بالقرب من مسجد «بغداد» غرب مخيم «الشاطئ» غربي مدينة غزة.

في السياق نفسه، أطلقت طائرة إسرائيلية مسيرة عدة صواريخ تجاه برج الأندلس في منطقة «الكرامة» بشمال غزة. كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في منطقة «النزاز» شرق «الشجاعية» بمدينة غزة. كما تم تدمير منزل في شارع الصناعة غرب مدينة غزة، بعد استهدافه بصواريخ الاستطلاع. كما تم استهداف منزل يعود لعائلة «الجبري» بصاروخ استطلاع في الحي الياباني غرب «خان يونس» جنوب قطاع غزة. وشنت الطائرات غارتين غربي مخيم «النصيرات» وسط قطاع غزة.

كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية عدة قذائف شرق مخيم «البريج» وسط القطاع. كما تسببت قذائف دخانية، أطلقتها المدفعية الإسرائيلية، في اندلاع حريق بمنزل في منطقة «الشيماء» بشمال بيت لاهيا، واندلاع حريق آخر في محطة البراوي للبترول في بيت لاهيا. وشهد مجمع الشفاء الطبي وصول عدد من الصحافيين بإصابات، بعد قصف بناية في شارع الصناعة وسط مدينة غزة.