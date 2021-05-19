مظاهرات حاشدة في تونس تضامناً مع فلسطين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 03:16 مساءً - منذ 47 دقيقة

آخر تحديث: 19 - مايو - 2021 3:56 مساءً

تضامنا مع الفلسطينيين ضد القصف الإسرائيلي، شهدت العاصمة التونسية اليوم الأربعاء مظاهرات حاشدة، مطالبة مجلس الشعب بالمصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وهتفوا بشعارات للتعبير عن دعمهم لفلسطين، والتنديد بالقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 10 أيام، والذي خلف مئات الضحايا قتلى ومصابين، مطالبين بالمصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.

وأصدر مجلس الشعب، أمس الثلاثاء، بيانا عبر فيه عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ضد “العدوان الغاشـم للكيان الصهيوني المغتصب ضد الشعب الفلسطيني في القدس وغزة والـضفة وداخل الأراضي المحتلة سنة 1948، وما رافقه من تدمير وتهجير وتهويد وأعمال إرهابية وحشية وعنصرية اسـتهدفت المدنيين الفلسطينيين الـعزل”، ودان النواب في جلسة عامة للبرلمان، اعتداءات الجيش الإسرائيلي ووصوفوها بـ”الوحشية” و”الإرهابية”، كما دانوا “سياسة الاستيطان والحصار والميز العنصري التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني”، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.