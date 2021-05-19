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البتكوين تهوي الى دون مستوى 40 ألف دولار

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 19 مايو 2021

هبطت عملة "" اليوم الأربعاء، بأكثر من 13% وجرى تداول هذه العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم دون مستوى 40 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى منذ 8 فبراير الماضي.

 

وبحلول الساعة 08:50 بتوقيت موسكو، انخفضت عملة "البيتكوين" بنسبة 13.4% إلى 39748.25 دولار، وفقا لبيانات موقع "كوين ديسك".

 

وجاء الهبوط بعد تقرير من البنك المركزي الصيني بأنه لا يمكن استخدام للدفع، حسبما نقلته وكالة "فرانس برس".

 

وحظرت الصين المؤسسات المالية وشركات الدفع من تقديم الخدمات المتعلقة بمعاملات العملات الرقمية، وحذرت المستثمرين من المضاربة في تداول هذه العملات.

 

وفي 14 أبريل الماضي، سجلت عملة "البيتكوين" أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغت مستوى 64854 دولار، ويعني ذلك أن العملة الرقمية فقدت نحو 25 ألف دولار (حوالي 38%) من قيمتها منذ ذلك التاريخ.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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