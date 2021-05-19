وزير الخارجية الألماني لا يتفهم فيتو المجر ضد العنف في الشرق الأوسط

محمد الفلاح - الأربعاء 19 مايو 2021

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه لا يفهم رفض المجر لموقف مشترك في الاتحاد الأوروبي من النزاع المتفاقم في الشرق الأوسط.



وقال ماس في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف" اليوم الأربعاء: "أهم أمر الآن هو وقف إطلاق النار، ومنع سقوط المزيد من الضحايا. فقط المجر رأت شيئاً آخر، لأي سبب كان".

وذكر ماس أنه خلال الجلسة الخاصة بالنزاع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية مساء أمس الثلاثاء، كان للاتحاد الأوروبي "في الواقع، إجماع"، مؤكداً أن الهدف من الجهود الدبلوماسية هو حمل الطرفين على "وقف إطلاق النار، ثم هدنة يمكن للناس في غزة وإسرائيل الاعتماد عليها".

وفي مؤتمر عبر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس، استخدمت المجر حق النقض ضد إعلان موقف مشترك من النزاع.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يتصرف بولاء شديد تجاه إسرائيل.

وافترض دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أن المجر لا تريد دعم الدعوات الموجهة أيضاً لإسرائيل، للوقف الفوري للعنف، وتنفيذ وقف إطلاق النار.