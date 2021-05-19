استهداف 525 منشأة اقتصادية في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة

محمد الفلاح - الأربعاء 19 مايو 2021

كشف توثيق حقوقي اليوم الأربعاء، أن إسرائيل استهدفت 525 منشأة اقتصادية في هجماتها الجوية وبنيران المدفعية على قطاع غزة المتواصلة لليوم العاشر على التوالي.



وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الموالي لحماس، في بيان صحافي اليوم تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، أن التقديرات الأولية للخسائر الناتجة عن هجمات إسرائيل على القطاع تتجاوز ملايين الدولارات.

وأعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير، عن بالغ قلقه من استهداف وتدمير الجيش الإسرائيلي عدداً كبيراً من المنشآت الاقتصادية والتجارية في قطاع غزة في هجماته المتواصلة.

وقال التقرير إنه وثق تدمير أو إلحاق أضرار بالغة بأكثر من 525 منشأة اقتصادية، منها 50 مصنعاً، وفق معطيات غير نهائية، في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. وشمل ذلك محالاً، ومراكز تجارية، أسفل البنايات، والأبراج التي دمرها الطيران الحربي الإسرائيلي، في قطاع غزة.

من جهته، قال رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة علي الحايك إن من الصعب في هذه المرحلة حصر حجم المصانع والمنشآت المدمرة، أو المتضررة، أو تقدير حجم خسائرها.

وذكر أن الأضرار غير المباشرة، تشمل التعطيل عن العمل بسبب القصف، وأزمات الكهرباء، وغياب المواد الخام، وهي كلها عوامل تساهم في تدمير القطاع الاقتصادي الذي يعاني من أوضاع صعبة بسبب الحصار الإسرائيلي وسلسلة الحروب الإسرائيلية على غزة.