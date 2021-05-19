شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي فيروس كورونا اليوم الاربعاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 19 مايو 2021

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الأربعاء، في أغلب دول العالم سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 164 مليونا و897 ألفا و830 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و418 ألفا و661 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 143 مليونا و854 ألفا و494 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

سجلت الهند 267334 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما قفز عدد الوفيات اليومية بسبب "كوفيد-19" إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4529 حالة.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 25.5 مليون حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 283248.

مدد البرلمان المجري مجددا حالة الطوارئ التي تسمح للحكومة بفرض تدابير لوقف انتشار فيروس كورونا.

وصوت البرلمان في بودابست على تمديد حالة الطوارئ حتى الخريف. ويوفر ذلك إطارا للحكومة لإصدار الأوامر التي يتعين أن يوافق عليها البرلمان في ظل الظروف العادية.

وبررت الحكومة القومية اليمينية برئاسة رئيس الوزراء فيكتور أوربان هذا الإجراء بالقول إنه سيضمن عدم بطلان اللوائح المعمول بها بالفعل عندما تنتهي حالة الطوارئ الحالية في 22 أيار/مايو.

واتهمت المعارضة الحكومة بإساءة استخدام حالة الطوارئ الناجمة عن الجائحة بسبب "لوائح لا علاقة لها بمكافحة فيروس كورونا".

وفرضت حالة الطوارئ في البداية لمدة 15 يوما في بداية تشرين الثاني/نوفمبر، وتم تمديدها مرتين منذ ذلك الحين.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، إن الصين سجلت 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، مقارنة مع 22 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة واردة من الخارج.

وقالت إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 13 انخفاضا من 20 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 90908 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

سجلت الأرجنتين زيادة قياسية يومية في الوفيات بسبب فيروس كورونا بلغت 745 حالة، بينما تكافح الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية موجة ثانية من العدوى، حيث وصل عدد الإصابات خلال 24 ساعة إلى 35543 حالة.

وأكدت الأرجنتين إجمالا 3.371 مليون إصابة و71771 وفاة بالفيروس منذ ظهور الوباء في الربع الأول من عام 2020.

ووفقا لبيانات جمعتها "رويترز"، يضع المتوسط اليومي للإصابات والوفيات الأرجنتين ضمن أسوأ خمس دول في العالم.

كشفت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأربعاء، أن ألمانيا سجلت 11040 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و614095 إصابة.

وزادت الوفيات 284 لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 86665.

واصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا التراجع في مصر لليوم الثاني على التوالي، حيث تم تسجيل 1169 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، فضلا عن 53 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها حتى مساء الثلاثاء ارتفع إلى 248078 حالة، من بينها 14441 وفاة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن 669 متعافيا من الفيروس خرجوا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 182693 شخصا.