استشهاد ثلاثة فلسطينيين في استهداف إسرائيلي لشقة سكنية وسط مدينة غزة

المناطق - وكالات

استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم ، جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية شقة سكنية في شارع الشهداء وسط مدينة غزة، كما تجدّدت الغارات على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، مع الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة أن الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية، شنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في قطاع غزة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم العاشر على التوالي، حيث استهدفت موقعا شرق جباليا شمال قطاع غزة، وأرضا زراعية بمنطقة الزنة في خان يونس، ودمرت منزلا في حي الزيتون، وآخرًا في بيت حانون.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية شاحنة في شارع السكة بمخيم المغازي وسط القطاع، وتسببت القنابل الدخانية التي تطلقها مدفعية الاحتلال باندلاع حريق بمنزل في منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على أهداف شمال وغرب قطاع غزة، حيث استهدفت أرضا زراعية بصاروخين خلف محطة الخزندار شمال غرب غزة، وبركسا في محيط جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة، ومبنى شرق خان يونس جنوب القطاع، وآخرًا تابعًا للجمعية الخيرية وموقعا في رفح، وبناية سكنية بشارع الصفطاوي شمال مدينة غزة.