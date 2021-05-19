شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : البحرين تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت البحرين أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 19664 أمس، أظهرت تسجيل 1968 حالة قائمة جديدة منها 634 حالة لعمالة وافدة، و1323 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و11 حالة قادمة من الخارج، كما تعافت 1342 حالة إضافية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 186961، بينما أظهرت الأرقام تسجيل 13 حالة وفاة بالفيروس.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات القائمة تحت العناية 187 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 303 حالات في حين أن 16611 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 16798 حالة قائمة.