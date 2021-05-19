شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : البحرين تسجل أعلى معدل‭ ‬إصابات‭ ‬يومي‭ ‬بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت‭ ‬البحرين‭ ‬‭ ‬أعلى‭ ‬معدل‭ ‬إصابات‭ ‬يومي‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬حيث‭ ‬أعلنت‭ ‬‏وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أن‭ ‬الفحوصات‭ ‬التي‭ ‬بلغ‭ ‬عددها‭ ‬19664‭ ‬أمس،‭ ‬أظهرت‭ ‬تسجيل‭ ‬1968‭ ‬حالة‭ ‬قائمة‭ ‬جديدة‭ ‬منها‭ ‬634‭ ‬حالة‭ ‬لعمالة‭ ‬وافدة،‭ ‬و1323‭ ‬حالة‭ ‬لمخالطين‭ ‬لحالات‭ ‬قائمة،‭ ‬و11‭ ‬حالة‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬الخارج،‭ ‬كما‭ ‬تعافت‭ ‬1342‭ ‬حالة‭ ‬إضافية،‭ ‬ليصل‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬للحالات‭ ‬المتعافية‭ ‬إلى‭ ‬186961،‭ ‬بينما‭ ‬أظهرت‭ ‬الأرقام‭ ‬تسجيل‭ ‬13‭ ‬حالة‭ ‬وفاة‭ ‬بالفيروس‭.‬

‏وأشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الحالات‭ ‬القائمة‭ ‬تحت‭ ‬العناية‭ ‬187‭ ‬حالة،‭ ‬والحالات‭ ‬التي‭ ‬يتطلب‭ ‬وضعها‭ ‬الصحي‭ ‬تلقي‭ ‬العلاج‭ ‬303‭ ‬حالات‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬16611‭ ‬حالة‭ ‬وضعها‭ ‬مستقر‭ ‬من‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬للحالات‭ ‬القائمة‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬16798‭ ‬حالة‭ ‬قائمة‭.‬