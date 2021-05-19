انت الان تتابع خبر مساجد غزة تحت القصف الصهيوني.. تدمير ثلاثة وتضرر العشرات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي دمّر 3 مساجد بشكل كلي، فيما تعرض 40 مسجدا آخر لأضرار جزئية جراء عدوانه المستمر على قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الوزارة، عادل الهور، إن المساجد التي تم تدميرها بالكامل هي: العكلوك وقليبوا في محافظة الشمال، وعمر بن الخطاب الواقع في شارع الثلاثيني بمدينة غزة.
وأشار الهور إلى أنه تم إغلاق 42 مسجدا بالقطاع بفعل القصف الإسرائيلي في محيطها.
وأشار الهور إلى أنه تم إغلاق 42 مسجدا بالقطاع بفعل القصف الإسرائيلي في محيطها.