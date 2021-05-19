اخبار العالم

مساجد غزة تحت القصف الصهيوني.. تدمير ثلاثة وتضرر العشرات

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر مساجد غزة تحت القصف الصهيوني.. تدمير ثلاثة وتضرر العشرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي دمّر 3 مساجد بشكل كلي، فيما تعرض 40 مسجدا آخر لأضرار جزئية جراء عدوانه المستمر على قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الوزارة، عادل الهور، إن المساجد التي تم تدميرها بالكامل هي: العكلوك وقليبوا في محافظة الشمال، وعمر بن الخطاب الواقع في شارع الثلاثيني بمدينة غزة.

وأشار الهور إلى أنه تم إغلاق 42 مسجدا بالقطاع بفعل القصف الإسرائيلي في محيطها.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا