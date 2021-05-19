جندي بلجيكي يهدد بإيذاء عالم فيروسات.. والشرطة: إرهابي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في رسالة وادع، هدد جندي بلجيكي (46 عاما) بإيذاء عالم فيروسات بارز وشخصيات عامة، فيما قالت الشرطة إنه مدرج على قائمة الإرهابيين.

وكشفت وسائل إعلام بلجيكية، الأربعاء، أن الشرطة تطارد الجندي بعدما نبهت زوجته السلطات، الإثنين الماضي، بأنه لم يعد للمنزل وأنه ترك رسالة وداع تشمل تهديدات.



ويعد مارك فان رانست أحد أبرز علماء الفيروسات في بلجيكا، واكتسب شهرة خلال جائحة كورونا، مع ذلك يستهدفه القوميون اليمينيون منذ عام 2018.



وقال وزير العدل فينست فان كويننبورن لشبكة في تي ام نيوز إن المشتبه به مدرج على قائمة الإرهابيين بسبب أيديولوجيته اليمينية.

وخلال البحث عن الرجل، الذي استمر حتى صباح اليوم، عثرت الشرطة على عدد من الأسلحة في سيارته المتوقفة في دلسين ستوكيم بالقرب من الحدود الشرقية مع هولندا.

وقال وزير العدل في تغريدة إنه غالبا ما تصاحب أي معارضة لإجراءات مكافحة فيروس كورونا إيديولوجية عنصرية وتمجيد العنف.

