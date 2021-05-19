مباحثات برلمانية بين الإمارات وفرنسا في أبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وفرنسا موضوع مباحثات برلمانية بين البلدين جرت الأربعاء في أبوظبي.

فقد بحث الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، مع وفد برلماني فرنسي تترأسه فرانسواز دوماس رئيسة لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة في البرلمان الفرنسي تعزيز العلاقات البرلمانية بين الإمارات وفرنسا.



وتباحث الجانبان خلال زيارة الوفد الفرنسي لمقر المجلس الوطني بأبوظبي، حول علاقات البلدين بما يواكب العلاقات المتنامية بين البلدين في مختلف المجالات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وحضر المباحثات أعضاء المجلس الوطني سارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

ونوه الجانبان بأن العلاقات الثنائية بين البلدين تأسست منذ قرابة خمسين عاما على أسس الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة وشددا على أهمية رفع مستويات التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسيين من خلال تبادل الزيارات وتوقيع مذكرات التفاهم والتعاون البرلماني.

واستعرض النعيمي مسيرة تطور الحياة البرلمانية في الإمارات والإنجازات التي تحققها الدبلوماسية البرلمانية من خلال مشاركتها في مختلف الفعاليات.

وشدد النعيمي على أن توطيد العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الفرنسي من شأنه تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، حيث تعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لفرنسا في منطقة الخليج فيما تعد فرنسا رابع أكبر مستثمر في الإمارات.

وثمن رئيس لجنة شؤون الدفاع و الداخلية و الخارجية في المجلس الوطني مشاركة فرنسا في معرض أكسبو2020، في ظل تصميم جناحها الذي يؤكد الرغبة في الترويج للطاقة المتجددة والتي تعتبر أيضاً من الاهتمامات الرئيسية لدولة الإمارات.

وأشار إلى التدابير التي اتخذتها حكومة دولة الامارات لمواجهة كوفيد-19 منذ مارس 2020 و جهودها الكبيرة لاحتواء الفيروس والحد من انتشاره، وضمان استمرارية الخدمات الحكومية، والأعمال، والتعليم، وغيرها من القطاعات الحيوية في الدولة.

من جانبها أكدت رئيسة لجنة الدفاع الوطني و القوات المسلحة في البرلمان الفرنسي أهمية مثل هذه اللقاءات في تطوير العلاقات وتنميتها و الدفع بها إلى آفاق أرحب.

وأشادت بمتانة وعمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وفرنسا، وأوضحت أن الزيارات المتواصلة للوفود البرلمانية الفرنسية للمجلس الوطني الاتحادي تستهدف تعزيز التعاون والتنسيق في الموضوعات ذات الأولوية للجانبين.