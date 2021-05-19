روسيا: أي خطوة أخرى تسقط قتلى بغزة "غير مقبولة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت روسيا إنها أبلغت إسرائيل برفضها أي خطوة أخرى تؤدي إلى قتلى مدنيين في قطاع غزة.

وبحسب وكالة "إنترفاكس" الروسية، فإن موسكو حذرت إسرائيل من أن أي خطوة أخرى تؤدي إلى سقوط قتلى مدنيين في غزة ستكون "غير مقبولة".

مسؤول روسي بارز بوزارة الخارجية حذر السفير الإسرائيلي بموسكو من أن سقوط المزيد من القتلى المدنيين في غزة غير مقبول.

ويأتي التحذير الروسي في ظل فشل مساعي التهدئة التي بذلها المجتمع الدولي حتى الآن، فيما تستمر الغارات الإسرائيلية لليوم العاشر على التوالي على قطاع غزة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال اليوم الأربعاء، إن بلاده تعمل على إضعاف قدرات الفصائل في قطاع غزة، لكنه أضاف: "لا نستبعد أي شيء ونأمل استعادة الهدوء بسرعة ونعمل على تجنب المدنيين".

ومنذ الليلة الماضية كثفت إسرائيل عمليات القصف المدفعي على قطاع غزة ما تسبب بحريق في مصنع وأضرار بالغة بالمنازل وعدة إصابات.



ومنذ ساعات صباح اليوم الأولى قُتل 4 فلسطينيين منهم الطفلة منى شرير التي توفيت متأثرة بإصابتها في قصف أدى لمقتل والديها وشقيقتها في بداية الهجوم الإسرائيلي.

كما قتل يوسف أبو حسين، الصحفي بإذاعة محلية، ليجري تشييعهما وسط أجواء غاضبة.