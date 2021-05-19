عباس: أبلغنا واشنطن استعدادنا للعمل ضمن الرباعية الدولية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، إنه أبلغ الإدارة الأمريكية الجديدة استعداده للعمل ضمن الرباعية الدولية، لإيقاف التصعيد الذي يشهده الآن قطاع غزة.

وأضاف عباس في كلمته أمام البرلمان العربي، عبر تقنية الفيديو، أنه "لا يمكن أن نفرط بأي حق من حقوق شعبنا خاصة في القدس".

وتابع: "القدس جوهر الهوية الفلسطينية وبدونها لن يكون هناك سلام ولا استقرار ولا اتفاق، فالمدينة المقدسة تثبت مجددا أنها الأساس التي يلتف حوله الفلسطينيون والعرب".

وشدد على أن "انتهاكات إسرائيل في قطاع غزة هي إرهاب منظم وجرائم حرب".

