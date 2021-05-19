وزير إسرائيلي: لا حل لنزع سلاح حماس إلا بالسيطرة على غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شاينيتس أن إنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة يجب أن يتم من جانب واحد وبدون شروط.

وقال شتاينيتس، عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، إن "على إسرائيل إنهاء الجولة الحالية من القتال عبر الحدود في غزة من خلال إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد دون أي شروط".

وأضاف لموقع "واي نت" الإسرائيلي: "لا ينبغي السعي لاتفاق آخر مع حماس".



واعتبر شتاينيتس أنه "إذا كانت إسرائيل تريد هدوءا دائما على حدود غزة، فلا يوجد أي خيار آخر سوى شن عملية برية واسعة ونزع السلاح من القطاع الذي تسيطر عليه حماس بالقوة".

وقال بهذا الشأن: "يوما ما، لن يكون هناك مناص من السيطرة المؤقتة على غزة، وهو ما ستكون له كلفة باهظة".

واستدرك: "هذا اليوم لم يحن بعد لأسباب عديدة، ولكن أعتقد أنه سيحدث، إن لم يكن الآن، ففي السنوات القادمة".

وتأتي تصريحات شاينيتس تأكيدا لما سبق أن نشرته ”الخليج 365” قبل يومين نقلا عن دبلوماسي غربي.

فقد قال دبلوماسي غربي لـ"الخليج 365"، مساء الإثنين، إن إسرائيل تميل إلى وقف أحادي لإطلاق النار في غزة لا يفرض عليها أي التزام تجاه الفلسطينيين.



وأوضح الدبلوماسي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "إسرائيل رفضت كل العروض التي قٌدمت إليها من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".

ولليوم العاشر على التوالي، يتواصل التصعيد في الأراضي الفلسطينية خصوصا في قطاع غزة، وسط قلق ومساع دولية لوقف إطلاق النار.

