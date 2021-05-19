الرئيس الفلسطيني يتهم الاحتلال بارتكاب جرائم حرب‭ ‬في غزة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء الاحتلال بإرتكاب "جرائم حرب" في قصفها لقطاع غزة.

وقال عباس في كلمة مسجلة أمام اجتماع طارئ للبرلمان العربي في القاهرة "إن ما تقوم به دولة الاحتلال الآن في قطاع غزة من اعتداءات وحشية على المدنيين وقصف متعمد للبيوت والمنشآت وتدميرِها على رؤوس سكانها وتدمير للبنية التحتية وقتل للأطفال والشيوخ والنساء، هو إرهاب دولة منظم تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف إن هذه "جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي، ولن نتهاون في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية".

ولم يصدر تعقيب إسرائيل بعد ردا على تصريحات عباس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر تحديث لها أن عدد القتلى في قطاع غزة منذ بدء القتال بين المنظمات الفلسطينية وإسرائيل بلغ 219 قتيلا منهم 63 طفلا و 36 سيدة كما سقط 20 قتيلا في حوداث متفرقة في الضفة الغربية خلال التسعة أيام الماضية. وقالت اسرائيل إن عشرة من مواطنيها قتلوا بينهم طفلان منذ بدء القتال قبل تسعة أيام إضافة إلى عاملين أحدهما هندي والآخر تايلاندي.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن رسالة أرسلت إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "لإتخاذ خطوات ذات مغزى لوقف العدوان الإسرائيلي".

وأضافت الوزارة في بيان لها الليلة الماضية أن الرسالة التي أرسلها الوزير رياض المالكي تطالب المدعية العامة "بإصدار بيان تحذير شديد اللهجة لما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق عدوانها على قطاع غزة، ومحاولاتها إجلاء أهالي حي الشيخ جراح بالقوة".

وتنفي إسرائيل استهدافها للمدنيين في قطاع غزة وتتهم حماس باستخدامهم دروعا بشرية.