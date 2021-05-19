السعودية تطلب من شركات الطيران تسجيل بيانات تطعيم المسافرين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم الأربعاء إن السعودية أطلقت بوابة إلكترونية لشركات الطيران العاملة في المملكة لتسجيل بيانات التطعيم الخاصة بجميع الأجانب المسافرين إليها.

وأضافت الهيئة أن البوابة ستسهل الإجراءات عند الوصول إلى المملكة وستربط بيانات الزوار بالتطبيق السعودي على الهاتف المحمول الذي يتتبع إصابات كورونا.

واعتبارا من يوم غد 20 مايو أيار، لن يُطلب من الأجانب القادمين من بلدان مؤهلة حصلوا على كل جرعات التطعيم ضد كوفيد-19، أو تعافوا منه مؤخرا، قضاء فترة حجر صحي في الفنادق الحكومية المحددة.

ينطبق هذا على المقيمين والمسافرين من الحكومة ورجال الأعمال أو من يزورون أصدقاءهم وأسرهم، لكنه لا ينطبق على السياح الأجانب، بحسب هيئة السياحة السعودية.

وقال فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة لرويترز اليوم الاثنين إن المملكة ستعيد قريبا فتح أبوابها للسياح الأجانب دون أن يحدد الموعد الدقيق هذا العام.

وحررت السعودية صناعة السياحة في 2019، مما سهل على الأجانب التقدم للحصول على تأشيرات سياحية للمملكة، التي ظلت مغلقة نسبيا على مدى عقود.

وتستهدف المملكة الوصول إلى رقم 100 مليون زيارة سنوية بحلول 2030 ارتفاعا من نحو 40 مليونا قبل عام من الوباء، بحيث تشكل السياحة 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 3 بالمئة في 2019.