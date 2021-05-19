المملكة السعودية تشترط التطعيم ضد كورونا لدخول المنشآت العامة والخاصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السعودية أمس الثلاثاء أن التطعيم ضد كورونا سيكون إلزامياً بداية من 1 أغسطس (آب) للسماح بدخول أي مكان عام أو خاص واستخدام وسائل النقل العام.



ويأتي القرار الذي يهدف إلى تعزيز التطعيم في المملكة، بعد إعلان السعودية في وقت سابق أنها ستشترط تطعيم الموظفين للحضور إلى مقارّ عملهم في القطاعين العام والخاص.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إنه تقرر "اشتراط التحصين، لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي" و"أي مناسبة ثقافية، أو علمية، أو اجتماعية، أو ترفيهية".

كما يُشترط التلقيح "لدخول أي منشأة حكومية أو خاصة، لأداء الأعمال أو المراجعة، وأي منشأة تعليمية حكومية، أو خاصة، واستخدام وسائل النقل العامة".

وقالت وزارة الصحة السعودية إن المملكة قدمت نحو 12 مليون لقاح لسكانها وعددهم أكثر من 34 مليون نسمة.

وسجّلت السعودية أكثر من 435 ألف إصابة بالفيروس، بينها 7 آلاف وفاة.