شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التعاون الخليجي يطالب باعتذار الوزير اللبناني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف وزير الخارجية اللبناني بإصدار اعتذار رسمي لدول المجلس "نظير ما بدر منه من إساءات غير مقبولة على الإطلاق".



وعبر الحجرف في بيان عن "رفض دول مجلس التعاون واستنكارها لما ورد على لسان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية شربل وهبة، خلال مقابلة تلفزيونية وما ورد فيها من إساءات مشينة بحق دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها وكذلك الإساءة بحق المملكة العربية السعودية".