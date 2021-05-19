شكرا لقرائتكم تغطية مستمرة قصف مكثف على غزة.. وصواريخ ترشق عسقلان وأسدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قُتل 6 فلسطينيين على الأقل اليوم الأربعاء، مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي. وأفاد مراسل العربية/الحدث بأن مدفعية القوات الإسرائيلية أطلقت عدداً من القذائف الدخانية والفسفور فوق منازل المواطنين في منطقة بئر النعجة.

فيما أطلقت بالمقابل دفعات من الصواريخ على المستوطنات المحيطة بغزة وجنوب عسقلان، سقطت 7 منها في مستوطنات حدودية أدت إلى أضرار مادية.

كذلك سقط صاروخ أطلق من غزة على مبنى في أسدود، بحسب ما أوضح مراسلنا، دوت صفارات الإنذار جنوب إسرائيل.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع هجماته على أهداف إلى الجنوب وسط استمرار إطلاق الصواريخ من القطاع. وقال إنه قصف أهدافا حول بلدتي خان يونس ورفح، حيث شاركت 52 طائرة في قصف 40 هدفا تحت الأرض على مدى 25 دقيقة.

تصفية قيادات لحماس

كما أوضح أنه حاول تصفية قائد كتائب القسام محمد ضيف مرتين منذ بداية القتال في غزة لكنه تمكن من النجاة. وأضاف المتحدث باسمه الجيش أن قواته عملت على اغتيال ما لا يقل عن سبعة من كبار مسؤولي حماس ، أصيب بعضهم بجروح.

وأكد أن طائرات حربية أغارت على مناول لقيادات في حماس، من بينهم منزل رئيس الاستخبارات العسكرية بالحركة أسامة طبش في خان يونس.

فيما نقلت وسائل إعلام فلسطينية أن غارات إسرائيلية دمرت صباحا منزل القيادي بحماس عطالله أبو السبح وسط رفح.

آثار الدمار بعد القصف الإسرائيلي على غزة - فرانس برس

وكانت الغارات الإسرائيلية العنيفة على وسط قطاع غزة، تجددت ليل الثلاثاء الأربعاء فيما أطلقت الفصائل الفلسطينية صواريخ باتجاه تل أبيب، دون أن تظهر اليوم الأربعاء إشارات مؤكدة على أي وقف وشيك لإطلاق النار، رغم الدعوات الدولية إلى وقف القتال المستمر منذ أكثر من أسبوع.

52 ألف نازح في غزة و237 قتيلاً

يأتي هذا فيما ترتفع حصيلة ضحايا دوامة العنف التي انطلقت منذ الاثنين الماضي، موقعة حوالي 241 قتيلاً فلسطينيا بينهم عشرات الأطفال، فيما سجل مقتل 12 على الجانب الإسرائيلي.

بينما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن نحو 450 مبنى في قطاع غزة، منها ستة مستشفيات وتسعة مراكز للرعاية الصحية الأولية، دمرت أو لحقت بها أضرار كبيرة منذ بدء الصراع، فيما لجأ نحو 48 ألفا من بين 52 ألفا من النازحين، إلى 58 مدرسة تديرها الأمم المتحدة.

قوات إسرائيلية عند حدود غزة (رويترز)

وخلال الأيام الماضية شن الجيش الإسرائيلي مئات الغارات الجوية التي قال إنها تستهدف البنية التحتية لحركة حماس، بينما أطلقت حماس وحركة الجهد الإسلامي أكثر من 3700 صاروخ على إسرائيل، فشل نحو 550 منها في بلوغ أهدافه.

فيما قالت إسرائيل إن دفاعاتها الجوية تمكنت من اعتراض 90٪ من تلك الصواريخ.