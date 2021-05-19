شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يطرح خطة تحرك لتوزيع اللقاحات عالمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - وام

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تحرك متعدد الاتجاهات؛ للمساهمة عملياً في تمكين أكبر قدر من الدول عبر العالم من الحصول على لقاح لوباء «كوفيد-19».

وكخطوة أولى أعلن فالديس دومبروفسكيس مفوض التجارة الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي سيعرض على منظمة التجارة العالمية خطة للمساعدة في زيادة إنتاج لقاحات «كوفيد-19» وجعلها متاحة على نطاق أعرض وأكثر عدلاً. وستركز خطة الاتحاد الأوروبي على قيود التصدير، وتعهدات مطوري اللقاحات، واستخدام قواعد منظمة التجارة العالمية الحالية.

وقال المفوض التجاري الأوروبي أمام النواب الأوروبي في بروكسل، الأربعاء، إن الحصول الشامل والعادل على اللقاحات والعلاجات يجب أن يكون الأولوية الأولى للمجتمع الدولي.

ومن المتوقع أن يبحث قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل خلال قمة لهم في بروكسل سياسة تصدير اللقاحات لدول العالم الثالث، وجاء في مسودة بيان قمتهم أن «الاتحاد الأوروبي هو أكبر مصدر للقاحات للعالم وسيواصل جهوده لزيادة قدرات إنتاج اللقاحات العالمية من أجل تلبية الاحتياجات العالمية».