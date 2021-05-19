تصويتٌ للبرلمان الروسي يضع اتفاقية "السماوات المفتوحة" في مهب الريح

موسكو - رويترز

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، أن المجلس الأدنى بالبرلمان الروسي صوت الأربعاء بالموافقة على تشريع يضفي صفة الرسمية على انسحاب موسكو من اتفاقية السماوات المفتوحة التي تسمح برحلات استطلاع غير مسلحة في أجواء الدول الأعضاء.

وانسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية السماوات المفتوحة في نوفمبر/تشرين الثاني، في واحد من القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس السابق دونالد ترامب، واتهمت واشنطن روسيا بانتهاك الاتفاقية، وهو ما تنفيه موسكو، وأعلنت روسيا في يناير/كانون الثاني أنها ستنسحب هي أيضاً من الاتفاقية.

ونهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020، انسحبت الولايات المتحدة رسمياً من معاهدة الأجواء المفتوحة، بعد نصف عام من إعلان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عزمه الخروج من الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز الثقة عبر السماح للدول بمراقبة جيوش بعضها بعضاً، فيما أعربت روسيا عن أسفها للقرار الأمريكي الذي يجعل المعاهدة غير قابلة للتطبيق.

وأكد مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض، روبرت أوبراين، حينذاك، أن واشنطن لم تعد طرفاً في معاهدة الأجواء المفتوحة، التي تعتقد أنها «عفا عليها الزمن».، وكتب على«تويتر»: «اليوم ستة أشهر منذ أن أرسلت الولايات المتحدة إشعاراً بالانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة. لم نعد طرفاً في المعاهدة التي انتهكتها روسيا بشكل صارخ لسنوات».

وأشار أوبراين إلى أن الرئيس (السابق) ترامب، "وضع أمريكا دائماً أولاً "عندما يتعلق الأمر بـ«الانسحاب من المعاهدات والاتفاقيات التي عفا عليها الزمن، والتي استفاد منها خصومنا على حساب أمننا القومي».

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، في ذلك الوقت، القرار في تغريدة قال فيها: «اليوم، وفقاً لإشعار سابق تم تقديمه، أصبح انسحاب أمريكا من معاهدة الأجواء المفتوحة سارياً الآن. أمريكا أكثر أماناً بسببها، حيث تظل روسيا في حالة عدم امتثال لالتزاماتها».

من جهته، أعرب الكرملين في بيان آنذاك، عن أسفه لخطوة واشنطن بالانسحاب من معاهدة السماوات المفتوحة للحد من التسلح، مشيراً إلى أن «ذلك يجعلها غير قابلة للتطبيق»، وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو ستسعى للحصول على ضمانات مؤكدة بأن الدول المتبقية في المعاهدة ستفي بالتزاماتها.

وتتيح اتفاقية الحد من الأسلحة التي تفاوض عليها عام 1992، للدول الـ34 المشاركة، ومن بينها الولايات المتحدة وروسيا، في إجراء رحلات مراقبة جوية غير مسلحة فوق أراضي بعضها بعضاً.