مقدونيا الشمالية تقرر طرد دبلوماسي روسي «دون تفسير»

بلجراد-رويترز

قررت مقدونيا الشمالية طرد دبلوماسي روسي ومنحته سبعة أيام لمغادرة البلاد، حسبما ذكرت وزارة الخارجية، في بيان، صدر في وقت متأخر، مساء الثلاثاء.

ولم تفسر سلطات مقدونيا، أحدث عضو في حلف شمال الأطلسي، سبب هذا القرار. وتسعى مقدونيا الشمالية للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، لكن جارتها بلغاريا عرقلت بدء محادثات الانضمام.