اخبار العالم

مقدونيا الشمالية تقرر طرد دبلوماسي روسي «دون تفسير»

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مقدونيا الشمالية تقرر طرد دبلوماسي روسي «دون تفسير» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

19 مايو 2021

15:14 مساء

قراءة دقيقة واحدة

بلجراد-رويترز
قررت مقدونيا الشمالية طرد دبلوماسي روسي ومنحته سبعة أيام لمغادرة البلاد، حسبما ذكرت وزارة الخارجية، في بيان، صدر في وقت متأخر، مساء الثلاثاء.
ولم تفسر سلطات مقدونيا، أحدث عضو في حلف شمال الأطلسي، سبب هذا القرار. وتسعى مقدونيا الشمالية للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، لكن جارتها بلغاريا عرقلت بدء محادثات الانضمام.

المزيد من الملف

عناوين متفرقة

قد يعجبك ايضا

https://tinyurl.com/yzzkcuaw

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا