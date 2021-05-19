عالمياً.. إصابات «كورونا» تتجاوز 163.93 مليون حالة

عواصم-وام

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم 163.93 مليون نسمة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و534 ألفاً و590 حالة، وفق إحصاء لـ«رويترز». وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.