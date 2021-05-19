شكرا لقرائتكم خبر عن جستن ميرام منزعج من عدم استدعائه لتشكيلة "أسود الرافدين" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أبدى، جستن ميرام، لاعب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، المحترف مع فريق ريال سالت ليك الامريكي، انزعاجه الشديد من عدم قيام، الصربي سريشكو كاتانيتش، مدرب المنتخب العراقي الأول من توجيه الدعوة له للانضمام الى المعسكر التدريبي المقام حالياً في البصرة.

واتهم ميرام، المدرب كاتانيتش بالحقد عليه، وأن تجاهله ليس له علاقة بالمستوى الفني، بل لأسباب شخصية "لم يقم بتوضيحها".

وأضاف: "العراقيون يعرفون مدى قدرتي على خدمة بلدي، لذلك أنا حزين جداً، وأشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم دعوتي لتمثيل المنتخب الوطني، وكل الجماهير تؤمن بقدراتي الفنية، ومستواي مرتفع كثيراً، وكنت اتمنى مساعدة المنتخب العراقي، لكن الدعوات لا تعتمد على "جودة اللاعبين" بل لأمور أخرى".

وختم بالقول: "سأكون مسانداً دائماً لمنتخب بلدي، وسأشجع المنتخب العراقي في كل مبارياته حتى وأن لم أكن متواجداً معه".

يذكر أن جستن ميرام، من اللاعبين المؤثرين في تشكيلة المنتخب العراقي، حيث يجيد اللعب في خطي الوسط والهجوم ولديه قدرات هجومية وتهديفية جيدة، لكن اعتذاره في وقت سابق عن تمثيل المنتخب العراقي أدى إلى تغييبه بشكل نهائي عنه من قبل المدرب كاتانيتش.