مزاد على سيارة هاميلتون

ستعرض سيارة بطل العالم 7 مرات البريطاني لويس هاميلتون المرسيديس التي فاز بها لأول مرة بلقب سباق بريطانيا الكبرى للفورمولا 1 على حلبة سيلفرستون في مزاد.

وباع السيارة شخص مجهول، ليس هاميلتون ولا فريق ماكلارين، ومن المتوقع أن يتراوح سعرها من 5-7 مليون دولار.

وقاد هاميلتون هذه السيارة 4 مرات في عام 2009 وحققت السيارة 3 انتصارات.

وكانت سيارة البطل الألماني شوماخر الفيراري بيعت عام 2002 مقابل 6.65 مليون دولار في مزاد أقيم بالعاصمة أبوظبي عام 2019.