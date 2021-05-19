شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد على سيارة هاميلتون والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
19 مايو 2021
15:15 مساء
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ستعرض سيارة بطل العالم 7 مرات البريطاني لويس هاميلتون المرسيديس التي فاز بها لأول مرة بلقب سباق بريطانيا الكبرى للفورمولا 1 على حلبة سيلفرستون في مزاد.
وباع السيارة شخص مجهول، ليس هاميلتون ولا فريق ماكلارين، ومن المتوقع أن يتراوح سعرها من 5-7 مليون دولار.
وقاد هاميلتون هذه السيارة 4 مرات في عام 2009 وحققت السيارة 3 انتصارات.
وكانت سيارة البطل الألماني شوماخر الفيراري بيعت عام 2002 مقابل 6.65 مليون دولار في مزاد أقيم بالعاصمة أبوظبي عام 2019.
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