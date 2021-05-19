شرطة دبي تفوز بالجائزة الدولية لأفضل الممارسات «IBPC»

دبي: ”الخليج 365”

فازت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة لأمن المطارات، بالجائزة الدولية لأفضل الممارسات «IBPC» في دورتها السابعة عن فئة «أفضل الممارسات العالمية»، عبر مشروع «حقائب آمنة»، الذي ساهم في رفع مستوى رضا وسعادة المسافرين والعابرين، وتقليل فترة التفتيش والانتظار والجهد، تزامناً مع توجيهات حكومة دبي للتحول الذكي، والرؤية الشاملة في أن تكون دبي أكثر مدن العالم أمناً وسعادة، وتقديم خدمات مبتكرة وملهمة، تثري تجربة عملاء مطارات دبي.

وتعتبر «IBPC» من الجوائز التي يتم إطلاقها سنوياً بمشاركة الدوائر والمؤسسات والمنظمات من مختلف دول العالم، بهدف عرض أفضل الممارسات التشغيلية والإدارية والعمليات والأنظمة والمبادرات، والتعلم من تجارب الآخرين، حيث يتم اختيار المشاريع المرشحة ومقابلتها، ثم الإعلان عن الفائزين في حفل تكريم خاص ينظمه مركز الأبحاث للتميز المؤسسي «COER» في نيوزيلندا، بشكل سنوي.

وشاركت في الجائزة 63 جهة حكومية وعالمية عن بعد، لاستعراض أفضل ممارستها وفق منهجية متكاملة مبنية على التميز والريادة، إذ خضعت المشاركة لثلاث مراحل تقييم واستطاعت الإدارة العامة لأمن المطارات تحقيق أعلى تقييم (٧ نجوم).

وقال العميد علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، إن الفوز بالجائزة يأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها الإدارة لتعزيز الأمن والأمان في الإمارة، عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، من خلال الخروج بمشاريع ومبادرات مبتكرة ومتميزة، ونحن نشيد بالجهود المبذولة من كل العاملين على إعداد ملف المشاركة في الجائزة والمنافسة العالمية مع مختلف الجهات المشاركة وصولاً إلى الفوز.

وأضاف أن النظام الذكي لتفتيش الحقائب تم ابتكاره بهدف توفير وسيلة تمكّن المفتش من تأدية مهامه بصورة مبتكرة وسريعة من دون تأخير أو تعقيد لإجراءات المسافرين، وتضمن سلاسة وسلامة كافة الإجراءات، لافتاً إلى أن الإدارة ستستعين بالنظام في الحدث العالمي «إكسبو دبي 2020»، لتفتيش الحقائب، في ضوء توقعات بأن يشهد المعرض زحاماً.

وأوضح العميد علي عتيق بن لاحج أن مشروع «حقائب آمنة» استخلص منه ١٣ أفضل ممارسة بعد القيام بـ ٤٤ مقارنة مرجعية مع مؤسسات محلية وعالمية، لافتاً إلى أن المشروع بعد تطبيقه في مطارات دبي ساهم بوفر مالي يقدر بنحو ٦٦,٨ مليون درهم، وزادت إنتاجية الموظفين إلى ٩٩٪، موضحاً أن الإدارة من خلال عمليات تفتيش حقائب المسافرين تقوم بإطلاق المبادرات والأفكار الإبداعية التي من شأنها تقديم خدمة مميزة للعملاء المسافرين، مع مراعاة سرعة إنهاء إجراءاتهم، إضافة إلى التعامل الحضاري مع كل المسافرين.