شكرا لقرائتكم خبر عن ليفركوزن يعين مدرباً جديداً بعد الفشل في التأهل لأبطال أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - رويترز

عين باير ليفركوزن جيراردو سيواني مدرباً جديداً الأربعاء بعقد يمتد ثلاث سنوات بدءاً من الموسم المقبل بهدف إعادته لمراكز المقدمة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وقاد سيواني (42 عاماً) يانج بويز لتحقيق لقب الدوري السويسري ثلاث مرات متتالية عقب تولي القيادة في 2018، كما فاز بكأس سويسرا في 2020.

وسيخلف السويسري سيواني المدرب المؤقت هانز فولف الذي تولى القيادة في آخر ثماني مباريات بالدوري عقب رحيل الهولندي بيتر بوش في مارس/آذار.

وسيغيب ليفركوزن عن دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وسينهي الموسم في المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي.

وقال سيمون رولفس المدير الرياضي لليفركوزن: "مع جيراردو سيواني نريد الهجوم مجدداً في الموسم المقبل".

وأضاف: "فاز بثلاثة ألقاب متتالية بالدوري بجانب الكأس في 2020، مع الهيمنة وبأسلوب لعب هجومي جذاب، وهذا يقترب جداً من فلسفة ليفركوزن".