شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور قرية إيطالية بعد 70 عاماً من الاختفاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: محمد الدسوقي

بعد قرابة سبعة عقود من الاختفاء تحت سطح الماء، ظهرت قرية إيطالية في مشهد تسبب بصدمة لأهالي قرية كورون شمال البلاد، بحسب ما ذكرت صحيفة «إندبندت» البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن بيان السلطات أن القرية كانت غارقة تحت بحيرة ريسيا، منذ عام 1950، وعادت إلى الظهور مرة أخرى بعد بدأت إجراءات تجفيف مياه البحيرة مؤقتاً في إطار أعمال إصلاح. وأضافت أن كورون كانت موطناً لمئات الأشخاص، قبل أن تغمرها المياه إثر أعمال خاصة بإنشاء محطة ضخمة لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وأوضحت السلطات أنه يتم تجفيف البحيرة التي تقع قرب من الحدود الإيطالية مع النمسا وسويسرا مؤقتاً، لإصلاح خزان، ومع انخفاض منسوب المياه ظهرت مجددا القرية المكونة من 160 منزلاً.

وقالت «بي بي سي» إنه عادة ما يتم تمييز مكان القرية الغارقة عبر برج الكنيسة المدبب، ويعتبرها البعض بمثابة «أطلانطس» حقيقية، في إشارة إلى القارة الأسطورية الشهيرة.