الرئيس السيسي لنظيره السنغالي: موقفنا ثابت حول ملء وتشغيل سد النهضة لتفادي التأثير السلبى على أمن واستقرار المنطقة بالكامل

الشارقة - اميمة ياسر -

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في العاصمة الفرنسية باريس الرئيس السنغالى "ماكي سال".

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بالعلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، لا سيما في ظل الأهمية التي تحتلها السنغال في منطقة غرب أفريقيا.

وأكد الرئيس استعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري والاستثمار وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات، وذلك اتصالاً بنتائج الزيارة الثنائية الناجحة التي قام بها الرئيس إلى العاصمة السنغالية داكار في إبريل 2019.

وتم تبادل الرؤى بشأن تطورات قضية سد النهضة؛ حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل حول ملء وتشغيل السد، وفد تم التوافق في هذا الصدد علي استمرار التنسيق الثنائي في الفترة القادمة بشأن حل هذه القضية لتفادي تأثيرها السلبى على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.