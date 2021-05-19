تسليح الطيارين الروس بمدافع رشاشة

الشارقة - اميمة ياسر - قال مصدران في صناعة الطائرات لوكالة "سبوتنيك، إنهما يخططان لأول مرة لإدراج أسلحة صغيرة في مجموعات النجاة للطيارين العسكريين الروس - مدفع رشاش PPK-20 ومسدس ليبيديف الصغير.

اليوم، يشمل مخزون الطوارئ لطياري الطيران القتالي مجموعة إسعافات أولية وطعام وسكين واتصالات لاسلكية محمولة وغيرها من الضروريات. يوجد مخزون الطوارئ في مقعد الإخراج وهي متصلة بحزام الطيار.

الاعتقاد بأن بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف مدرجة في مخزون الطوارئ، خطأ - في الواقع، لا يمكن للطيار أن يأخذ معه سوى الأسلحة الصغيرة الشخصية في بدلة الطيران الخاصة به، وعادةً ما يكون مسدس ماكاروف أو ستيشكين والعديد من القنابل اليدوية.

وبحسب أحد المصادر، فإن إدراج سلاحين صغيرين في مخزون الطوارئ يتم في إطار تنفيذ إيعاز وزير الدفاع سيرغي شويغو.

وأشار مصدر آخر إلى أنه في بداية العام، أجريت تجارب عسكرية تقنية بمشاركة عدة عشرات من أطقم الطائرات المقاتلة والقاذفات المقاتلة، والتي أعطت، وفقًا لاستطلاع مغلق، أعلى درجة لرشاش PPK-20. وأوضح المصدر أن مجموعة من أربع شركات روسية لتصنيع الأسلحة الصغيرة شاركت في الاختبارات.

وأضاف مصدر ثان "من المتوقع الآن أن توافق قيادة القوات الجوية بقرارها على اختيار الطيارين العسكريين لقبول مجموعة جديدة من الأسلحة للإمداد".