خالفت مواعيد الإغلاق.. تشميع 34 محلًا ومقهى في الإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

نفذت أحياء الإسكندرية، حملات لمتابعة إغلاق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم، وفقًا لمواعيد الإغلاق المحددة من مجلس الوزراء في التاسعة مساًء، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الحملات عن إغلاق 34 منشأة تجارية بـ 8 أحياء هي "المنتزه أول، العامرية أول، غرب، العامرية ثان، وسط، المنتزه ثان، الجمرك، شرق" لمخالفتها مواعيد الإغلاق المحددة.

وتضمنت الحملات تحصيل غرامات تقدر بـ 94 ألف جنيه، فضلًا عن ضبط 246 حالة إشغال طريق، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجه رؤساء الأحياء بتنفيذ حملات متتالية، لمتابعة تطبيق مواعيد الغلق على جميع المحال التجارية، ومعاقبة المخالفين.