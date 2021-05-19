تطور استثمارات مصر في السندات الأمريكية خلال 12 شهرًا (تفاعلي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

تطورت استثمارات مصر في السندات الأمريكية على مدار عام مسجلة أعلى مستوى لها في مارس الماضي، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن حيازة مصر من السندات الأمريكية بلغت 2.248 مليار دولار في مارس الماضي، مقابل 2.236 مليار دولار خلال نفس الشهر في العام الماضي.

وحققت مصر أعلى زيادة لها في حيازة سندات الخزانة الأمريكية في مارس منذ يونيو 2020، كما ارتفعت لأول مرة منذ 3 أشهر.

وخلال العام الماضي شهدت حيازة مصر من السندات عدة تذبذبات بعد أن انخفضت في أبريل، جراء انتشار فيروس كورونا، قبل أن ترتفع بداية من مايو الماضي ولكن بمستويات منخفضة.

واستقرت حيازة مصر من السندات خلال 3 أشهر وهي بداية من ديسمبر 2020 وحتى فبراير الماضي عند مستوى 2.242 مليار دولار.

وتستثمر أغلب دول العالم احتياطياتها من الدولار الأمريكي في سندات الخزانة الأمريكية التي تصدرها لتمويل موازنتها.

وبلغ الاحتياطي النقدي لمصر في نهاية مارس الماضي 40.337 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي تطور حيازة مصر من السندات الأمريكية خلال 12 شهرًا.