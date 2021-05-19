تقارير حقوقية تكشف خسائر غزة بسبب العدوان الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ):

كشف توثيق حقوقي، اليوم الأربعاء، عن أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 525 منشأة اقتصادية في هجماته الجوية وبنيران المدفعية على قطاع غزة المتواصلة لليوم العاشر على التوالي.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان صحفي اليوم تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن التقديرات الأولية للخسائر الناتجة عن هجمات إسرائيل على القطاع تتجاوز ٢٤٣ مليون دولار.

وذكر المكتب أن من ذلك خسائر مباشرة بقيمة ٢٧ مليون دولار في المنشآت الاقتصادية والتجارية جراء قصفها، ومنها قصف المنطقة الصناعية واستهداف عدد من المصانع بشكل مباشر.

بدوره، أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير تلقت (د.ب.أ) نسخة منه، عن بالغ قلقه من استهداف وتدمير جيش الاحتلال عددا كبيرا من المنشآت الاقتصادية والتجارية في قطاع غزة في هجماته المتواصلة.

وقال التقرير إنه وثق تدمير أو إلحاق أضرار بالغة بأكثر من 525 منشأة اقتصادية، منها 50 مصنعا، وفق معطيات أولية غير نهائية، خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبحسب التقرير، تسبب العدوان بتداعيات سلبية مباشرة على القطاع الاقتصادي برمته من خلال قصف المنشآت وتدميرها، وتأثيرات غير مباشرة تتعلق بالتعطيل الحاصل بسبب استمرار الهجوم الإسرائيلي.

وشمل ذلك محالا ومراكز تجارية أسفل البنايات والأبراج التي دمرها الطيران الإسرائيلي في مختلف مناطق قطاع غزة.

من جهته، قال رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة علي الحايك إنه من الصعب في هذه المرحلة حصر حجم المصانع والمنشآت المدمرة أو المتضررة أو تقدير حجم خسائرها.

وأكد الحايك تعرض ما لا يقل عن 50 مصنعًا إضافة إلى عشرات المحال التجارية والمنشآت الأخرى للتدمير الكلي أو الجزئي بسبب عمليات القصف الإسرائيلي المستمرة.

وذكر أن الأضرار غير المباشرة، تشمل حالة التعطيل عن العمل بسبب القصف وأزمات الكهرباء، وعدم توفر المواد الخام، وهي كلها عوامل تساهم في تدمير القطاع الاقتصادي الذي يعاني من أوضاع صعبة بسبب الحصار الإسرائيلي وسلسلة الحروب الإسرائيلية على غزة.

وأكد تقرير المرصد الأورومتوسطي أن تدمير المصانع والمنشآت الاقتصادية وتعطيلها دفع بالآلاف إلى البطالة المتفشية بنسبة عالية أساسًا في قطاع غزة، إذ تبلغ نسبتها في القطاع نحو 49 % وترتفع في أوساط الشباب والخريجين إلى أكثر من 67%، نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر منذ نحو 15 عامًا.

وحذر من أن الهجمات الإسرائيلية العنيفة وغير المتناسبة قد تتسبب بكارثة إنسانية بدأت تطال جميع مناحي الحياة الأساسية، مطالبا بوقف هجمات إسرائيل على التجمعات السكنية والأعيان المدنية التي تضم الأبراج والشركات التجارية.