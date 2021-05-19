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جيش الاحتلال يزعم قصف "أنفاق ومواقع" لفصائل غزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه واصل الليلة الماضية قصف "أنفاق لحماس" و"مواقع لحماس والجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر موقع تويتر، أن مقاتلات حربية شنت خلال ساعات الليلة الماضية "عشرات الغارات على المرحلة الخامسة من مشروع المترو (الاسم الذي تطلقه إسرائيل على أنفاق حماس) التابع لحماس في جنوب قطاع غزة، حيث ضربت 52 طائرة خلال نحو 25 دقيقة نحو 40 هدفا تحت أرضي تابع لحماس من خلال نحو 120 صاروخا دقيقا".

وأضاف أن "سلاح الجو كثف ضرباته بشكل محدد على أهداف حماس في رفح وخانيونس وأن الغارات طالت أهدافا تحت الأرض ومقار قيادة وسيطرة ومواقع لحماس. كما تم استهداف مواقع أخرى للجهاد الإسلامي وعدة مواقع لإطلاق صواريخ فوق وتحت الأرض"، على حد قوله.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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