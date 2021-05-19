العثور على أسلحة وذخيرة في منزل بألمانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - عثرت الشرطة الألمانية على العديد من الأسلحة النارية وأكثر من 2500 طلقة خلال تفتيش أحد المنازل في ولاية سكسونيا السفلى.

وأعلن الادعاء العام والشرطة في مدينة أوريش، اليوم الأربعاء، أن التحقيقات موجهة ضد رجل يبلغ من العمر 46 عاماً في مدينة هاجه.

وبحسب البيانات، جرت حملة التفتيش، التي شارك فيها أيضاً كلب متخصص في اكتشاف المفرقعات، يوم الجمعة الماضي. ولم يكن بحوزة المتهم التصريح اللازم لحيازة أسلحة.

ووفقاً لبيانات الشرطة، فإن المتهم سيواجه الآن عدة إجراءات جنائية لارتكابه انتهاكات ضد قانون حيازة الأسلحة.