عشرات المفقودين بعد اجتياح توكتاي ووفيات بالغرق في الهند

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات الهندية اليوم الأربعاء إن 14 شخصا لقوا حتفهم في غرق مركب قبالة الساحل الغربي للبلاد بسبب إعصار قوي، ومشطت سفن وطائرات البحرية المياه بحثا عن عشرات المفقودين.

وقال ميهول كارنيك مسؤول العلاقات العامة بقيادة المنطقة الغربية في البحرية الهندية "يمكننا تأكيد انتشال 14 جثة في عمليات الإنقاذ الخاصة بالمركب بي305" الذي غرق قبالة مومباي.

وتمشط سفن وطائرات البحرية الهندية المياه قبالة العاصمة المالية للبلاد منذ يوم الاثنين عندما جرفت المياه المركب بي305 وسفنا أخرى بسبب الإعصار.

وقالت السلطات إن الإعصار توكتاي تسبب في ارتفاع الأمواج لما يصل إلى 25 قدما واجتاح ولايتي مهاراشترا وجوجارات الغربيتين على مدى اليومين الماضيين فقتل ما لا يقل عن 61 شخصا وخلف دمارا.

ووصلت العاصفة إلى حقل بومباي هاي النفطي القريب من مومباي حيث توجد أكبر منصات النفط البحرية في الهند وأغرق المركب الذي كان يحمل على متنه 261 من العاملين.

وأعلنت البحرية إنقاذ أكثر من 180 شخصا وقالت إن ثلاث سفن وطائرة تواصل البحث عن الباقين.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء ناريندرا مودي المناطق التي اجتاحتها العاصفة بالطائرة في مسقط رأسه ولاية جوجارات في وقت لاحق اليوم وفقا لما ذكرته حكومة الولاية.

وقالت السلطات إن الإعصار تسبب في انهيار أبراج كهرباء ودمر نحو 16500 منزل وسد أكثر من 600 طريق.