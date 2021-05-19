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التعاون الخليجي يطالب باعتذار الوزير اللبناني

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 19 مايو 2021

طالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف وزير الخارجية اللبناني بإصدار اعتذار رسمي لدول المجلس "نظير ما بدر منه من إساءات غير مقبولة على الإطلاق".

 

وعبر الحجرف في بيان عن "رفض دول مجلس التعاون واستنكارها لما ورد على لسان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية شربل وهبة، خلال مقابلة تلفزيونية وما ورد فيها من إساءات مشينة بحق دول وشعوبها وكذلك الإساءة بحق المملكة العربية ".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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